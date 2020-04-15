В ВОЗ спрогнозировали, когда стоит ждать вакцину от COVID-19

В организации объяснили, почему сейчас они не могут заниматься созданием вакцины.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

Читайте такжеКоличество заражений коронавирусом в мире уменьшаетсяОб этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

«Нам действительно не стоит ждать вакцину в ближайшие 12 месяцев или дольше», – сказала она.

Ранее УНИАН сообщал, что Билл Гейтс сделал прогноз, когда мир вернется к нормальной жизни.