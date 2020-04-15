В ВОЗ спрогнозировали, когда стоит ждать вакцину от COVID-19
17:18, 15 апреля 2020Зарубежные новости
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В организации объяснили, почему сейчас они не могут заниматься созданием вакцины.
Иллюстрация / REUTERS
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.
Читайте такжеКоличество заражений коронавирусом в мире уменьшаетсяОб этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.
«Нам действительно не стоит ждать вакцину в ближайшие 12 месяцев или дольше», – сказала она.
Ранее УНИАН сообщал, что Билл Гейтс сделал прогноз, когда мир вернется к нормальной жизни.
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