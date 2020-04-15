В Нидерландах количество умерших от коронавируса превысило 3 тысячи человек

Число инфицированных возросло до 28 тыс. 153 человек.

В Королевстве Нидерланды количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, превысило 3 тысячи человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт здоровья Нидерландов.

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В частности, за последние сутки умерли 189 человек. Всего количество летальных случаев возросло до 3 тыс. 134.

Также за последние сутки подтверждено 734 случая инфицирования коронавирусом. В общей сложности количество инфицированных возросло до 28 тыс. 153 человек.

Как сообщал ранее УНИАН, ученые допускают, что людям придется держаться подальше друг от друга до 2022 года из-за COVID-19.

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