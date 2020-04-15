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В Нидерландах количество умерших от коронавируса превысило 3 тысячи человек

16:26, 15 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт здоровья Нидерландов.

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В частности, за последние сутки умерли 189 человек. Всего количество летальных случаев возросло до 3 тыс. 134.

Также за последние сутки подтверждено 734 случая инфицирования коронавирусом. В общей сложности количество инфицированных возросло до 28 тыс. 153 человек.

Как сообщал ранее УНИАН, ученые допускают, что людям придется держаться подальше друг от друга до 2022 года из-за COVID-19.

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