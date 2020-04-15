В Нидерландах количество умерших от коронавируса превысило 3 тысячи человек
16:26, 15 апреля 2020Зарубежные новости
363 0
Число инфицированных возросло до 28 тыс. 153 человек.
REUTERS
В Королевстве Нидерланды количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, превысило 3 тысячи человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт здоровья Нидерландов.
Читайте такжеДезинфекция улиц военными и переполненные церкви: как Россия борется с COVID-19 (фоторепортаж)
В частности, за последние сутки умерли 189 человек. Всего количество летальных случаев возросло до 3 тыс. 134.
Также за последние сутки подтверждено 734 случая инфицирования коронавирусом. В общей сложности количество инфицированных возросло до 28 тыс. 153 человек.
Как сообщал ранее УНИАН, ученые допускают, что людям придется держаться подальше друг от друга до 2022 года из-за COVID-19.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter