В Испании снова угасает волна смертей от COVID-19

На сегодня жертвами коронавируса в стране стали 18 579 человек.

В Испании за минувшие сутки, 14 апреля, от коронавируса умерли 523 человека. Число жертв незначительно снизилось по сравнению с 13 апреля.

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Как сообщает El Pais, количество зараженных в стране за минувшие сутки выросло на 3% и достигло отметки в 177 633 больных. Рост превысил показатель за предыдущие сутки, когда число зараженных выросло на 1,8%. Это был самый низкий уровень заражаемости за весь период эпидемии в стране.

Отмечается, что повышение фиксируемого уровня заражаемости может быть связано с повышением числа проведенных тестов. Так, в последние две недели правительство распространило в регионах страны два миллиона быстрых тестов, чтобы ускорить диагностику новых случаев.

На сегодня жертвами COVID-19 в Испании стали 18 579 человек. 70 850 пациентов выздоровели от болезни и выписались из больниц.

Пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерли 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с переменными скачками числа погибших вверх.

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