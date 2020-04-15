В Польше зафиксировали более 7,4 тысячи больных COVID-19

Жертвами коронавируса в стране стали 268 человек.

Количество новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Польше выросло на 206 человек.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Всего с начала пандемии в Польше выявили 7 408 зараженных коронавирусом.

За сутки скончались 5 человек, таким образом общее число смертельных случаев от коронавирусной болезни COVID-19 составляет 268.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 апреля 3 764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки выявили 392 новых зараженных.