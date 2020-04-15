Названа страна, которая первой победила коронавирус

Все больные вылечились, ни один житель не умер от СOVID-19.

В Гренландии правительство заявило о победе над коронавирусом.

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Об этом сообщает High North News.

Как сообщается, с 4 апреля в Гренландии не было обнаружено новых случаев заражения. Все 11 человек, которые ранее заболели Covid-19, были признаны здоровыми.

Более 900 человек прошли тестирование на Covid-19 в Гренландии с тех пор, как 16 марта был обнаружен первый случай заражения.

Премьер-министр Ким Кильсен объявил о планах постепенно открыть столицу Гренландии Нуук при условии, что новые случаи заражения не появятся.

На данный момент, это первая страна, которая смогла побороть коронавирус без летальных исходов.

Как сообщал УНИАН, количество заражений коронавирусом в мире начало уменьшаться. За вторник, 14 апреля, в мире диагностировали 56,3 тысячи заражений COVID-19.

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