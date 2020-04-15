В России за сутки выявили более трех тысяч новых случаев коронавируса
11:06, 15 апреля 2020Зарубежные новости
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Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 24 490.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на утро 15 апреля в России подтверждены 24490 случаев новой коронавирусной инфекции.
За сутки число заболевших выросло на 3388 человек.
Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.
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За сутки умерли 28 человек, у которых был обнаружен коронавирус. С момента начала эпидемии COVID-19 в России умерли 198 человек.
Всего выздоровели 1986 человек (+292 человека за сутки).
По состоянию на 14 апреля, в России проведено более 1,517 миллиона тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор.
Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех регионах России, кроме одного — республики Алтай.
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