В России за сутки выявили более трех тысяч новых случаев коронавируса

Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 24 490.

По состоянию на утро 15 апреля в России подтверждены 24490 случаев новой коронавирусной инфекции.

За сутки число заболевших выросло на 3388 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

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За сутки умерли 28 человек, у которых был обнаружен коронавирус. С момента начала эпидемии COVID-19 в России умерли 198 человек.

Всего выздоровели 1986 человек (+292 человека за сутки).

По состоянию на 14 апреля, в России проведено более 1,517 миллиона тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор.

Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех регионах России, кроме одного — республики Алтай.