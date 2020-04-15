В Германии зафиксирована массовая вспышка COVID-19 в онкобольнице

Источником заражения мог стать уборщик.

20 пациентов с онкологией и 20 сотрудников больницы заразились COVID-19 в онкологическом отделении гамбургской университетской клиники Эппендорф.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила представитель клиники Заскиа Лемм, передает Deutsche Welle.

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"В онкологическом отделении в прошлую неделю COVID-19 был обнаружен у 20 пациентов и 20 сотрудников различных специальностей", - отметила она.

После первых заражений тест на коронавирус прошли все пациенты и сотрудники отделения. Инифицированных пациентов перевели в отдельные инфекционные корпуса.

По словам Лемм, ведется работа над выявлением источника заражения. По данным, издания, источником мог стать уборщик или уборщица.

Район Гамбурга являлся одним из центров распространения заражения в Германии. По данным на вторник там зафиксировано больше 3800 случаев заражения, от его последствий погибло 59 человек.

Как сообщал ранее УНИАН, канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия будет соблюдать ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, минимум до 19 апреля.

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