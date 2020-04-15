Коронавирус в Китае обнаружили у 46 новых пациентов, есть летальный случай
В среду, 15 апреля, материковый Китай сообщил о еще 46 инфицированных коронавирусом.
Как сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению Китая, большинство, а именно 36 новоиспеченных пациентов, недавно прибыли из-за границы, передает ТСН со ссылкой на CNBC.
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Еще десять людей заразились внутри страны.
За сутки в эпицентре вспышки провинции Хубэй от осложнений COVID-19 умер один больной.
Отдельно в КНР отчитались о еще 57 бессимптомных случаях. Как сообщалось, под медицинским наблюдением находились 1 064 пациенты, у которых подтвердили новый тип коронавируса несмотря на отсутствие симптомов.
Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавирус.
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