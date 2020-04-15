Коронавирус в Китае обнаружили у 46 новых пациентов, есть летальный случай

Отдельно в Китае отчитались о еще 57 бессимптомных случаях COVID-19.

В среду, 15 апреля, материковый Китай сообщил о еще 46 инфицированных коронавирусом.

Как сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению Китая, большинство, а именно 36 новоиспеченных пациентов, недавно прибыли из-за границы, передает ТСН со ссылкой на CNBC.

Читайте такжеКоронавирус может передаваться от человека человеку на расстоянии 4 метров

Еще десять людей заразились внутри страны.

За сутки в эпицентре вспышки провинции Хубэй от осложнений COVID-19 умер один больной.

Отдельно в КНР отчитались о еще 57 бессимптомных случаях. Как сообщалось, под медицинским наблюдением находились 1 064 пациенты, у которых подтвердили новый тип коронавируса несмотря на отсутствие симптомов.

Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавирус.

Читайте также: