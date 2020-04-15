В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

США остаются на первом месте по количеству зараженных.

В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки – 2 тысячи 228 человек.

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Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире.

Всего в настоящий момент в США зафиксировано более 608,3 тысячи случаев заражения. Умерли 25,9 тысячи человек, вылечились - 48,1 тысячи. США остаются на первом месте по количеству зараженных.

По последним данным, в мире сейчас насчитывается более 1,9 миллиона зараженных. Из них более 485 тысяч считаются выздоровевшими; более 126,5 тысячи пациентов скончались.

Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

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