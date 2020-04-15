Количество заражений коронавирусом в мире уменьшается
За минувшие сутки в мире диагностировали 56,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом.
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Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире.
За вторник, 14 апреля, в мире диагностировали 56,3 тысячи заражений COVID-19.
В частности, в США - 26 тысяч 945 случаем, Великобритании – 5 тысяч 252, Франции – 6 тысяч 524, Испании – 3 тысячи 961, Турции – 4 тысячи 62 новых случая заболевания коронавирусом.
В то время как еще 4 апреля за сутки было зафиксировано 96,4 тысячи новых случаев заболевания.
Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.
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