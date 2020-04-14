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Во Франции от коронавируса умерли уже более 15,7 тысячи человек

21:29, 14 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Как сообщает Reuters, Франция стала четвертой страной, где смертность от коронавируса превысила 15 тысяч человек - после Италии, Испании и Соединенных Штатов Америки.

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Всего во Франции от коронавирусной инфекции в больницах и домах престарелых умерли 15 тысяч 729 человек. За последние сутки смертность возросла на 5% - зафиксировано 762 летальных случая. 

В то же время сообщается, что количество лиц, находящихся в отделах интенсивной терапии, за сутки уменьшилось на 91, до 6 тысяч 730, что может свидетельствовать о положительном влиянии карантинных мероприятий, продленных до 11 мая.

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины 20-е числа апреля будут ключевыми в вопросе противодействия эпидемии коронавирус.

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