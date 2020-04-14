Во Франции от коронавируса умерли уже более 15,7 тысячи человек

За последние сутки зафиксировано 762 летальных случая.

Во Франции от осложнений коронавирусной инфекции умерли уже более 15,7 тысячи человек.

Как сообщает Reuters, Франция стала четвертой страной, где смертность от коронавируса превысила 15 тысяч человек - после Италии, Испании и Соединенных Штатов Америки.

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Всего во Франции от коронавирусной инфекции в больницах и домах престарелых умерли 15 тысяч 729 человек. За последние сутки смертность возросла на 5% - зафиксировано 762 летальных случая.

В то же время сообщается, что количество лиц, находящихся в отделах интенсивной терапии, за сутки уменьшилось на 91, до 6 тысяч 730, что может свидетельствовать о положительном влиянии карантинных мероприятий, продленных до 11 мая.

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины 20-е числа апреля будут ключевыми в вопросе противодействия эпидемии коронавирус.

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