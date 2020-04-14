Волна заражений на COVID-19 в Италии замедлилась на фоне роста смертей
20:00, 14 апреля 2020Зарубежные новости
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Общее количество погибших с момента вспышки болезни 21 февраля увеличилось до 21 067.
Иллюстрация / REUTERS
Смертность от эпидемии COVID-19 в Италии выросла на 602 новых случая по сравнению с 566 днем ранее, но волна новых инфицирований замедлилась с 3153 до 2972.
Об этом говорится в отчете Департамента гражданской защиты Италии.
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Общее количество погибших с момента вспышки болезни 21 февраля увеличилось до 21 067, что является вторым по величине показателем в мире после США.
Количество официально подтвержденных случаев увеличилось до 162 488, и это является третьим в мире показателем после США и Испании.
Как сообщал УНИАН, в мире число зараженных коронавирусом превысила 1,9 миллиона человек.
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