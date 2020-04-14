Newsweek: В Таиланде зафиксировали первое заражение коронавирусом от мертвого тела

Врачи уверяют, что у их умершего коллеги было мало шансов вступить в контакт с зараженными пациентами.

В Таиланде патологоанатом умер от коронавируса, которым заразился от мертвого тела. И вполне вероятно, что это первый подобный случай.

Как пишет Newsweek, патологоанатом работал в больнице Бангкока. Письмо о его случае было опубликовано в Journal of Forensic and Legal Medicine. О его имени и возрасте не сообщается. Авторами выступили Вон Сривидиталай из Медицинского центра RVT в столице Таиланда и Вирой Виваниткит из индийского Университета имени Д. Й. Патила.

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"Насколько нам известно, это первый зафиксированный случай заражения COVID-19 и смерть среди медицинского персонала в отделе патологической анатомии", - написали авторы.

Они утверждают, что погибший медик подхватил SARS-CoV-2 во времена, когда большинство случаев заражения им в Таиланде были иностранного происхождения. А сам вирус не распространялся широко в обществе. Вдобавок, они замечают, что "у специалистов патологической анатомии мало шансов вступить в контакт с зараженными пациентами, но они могут контактировать с биологическими образцами и трупами".

"На данный момент нет данных о точном количестве зараженных COVID-19 мертвых тел, потому что в Таиланде обычно не проверяют покойников на наличие вируса. Вместе с тем, инфекционный контроль и общие меры предосторожности необходимы", - замечают авторы.

Они советуют паталогоанатомам надевать защитный костюм, перчатки, очки, головной убор и маску во время работы. А также проводить дезинфекцию в операционных комнатах.

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"Не только патологоанатомы, но и технические работники моргов и люди в похоронных службах должны принять дополнительные меры безопасности", - убеждена профессор патологической анатомии в Городском университете Нью-Йорка Анжелика Кортхалс.

Эксперт по вопросам политики здравоохранения в Университете Нью-Хэвена Саммер Джонсон Макджи тоже отметила, что с телами всех, у кого был обнаружен коронавирус, "мертивими или живыми", нужно работать в полной защите.

"Вскрытие и посмертные расследования реально ставят коронеров под угрозу заразиться COVID-19", - сказала она.