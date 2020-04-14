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В Швеции число смертей от коронавируса перевалило за тысячу

18:53, 14 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает шведская редакция издания The Local.

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По состоянию на 14 апреля подтверждены 11 тыс. 445 случаев инфицирования коронавирусом.

Сейчас 530 человек находятся в отделениях интенсивной терапии из-за COVID-19.

В целом в Швеции от коронавируса умерли 1 тыс. 33 человека.

Как сообщал УНИАН, в мире число зараженных коронавирусом превысило 1,9 миллиона человек. Умерли от заболевания более 119 тысяч.

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