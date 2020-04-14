В Швеции число смертей от коронавируса перевалило за тысячу
18:53, 14 апреля 2020Зарубежные новости
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По состоянию на 14 апреля подтверждены 11 тыс. 445 случаев инфицирования коронавирусом.
Иллюстрация / REUTERS
В Швеции количество летальных случаев от коронавирусной болезни COVID-19 превысило тысячу человек.
Об этом сообщает шведская редакция издания The Local.
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По состоянию на 14 апреля подтверждены 11 тыс. 445 случаев инфицирования коронавирусом.
Сейчас 530 человек находятся в отделениях интенсивной терапии из-за COVID-19.
В целом в Швеции от коронавируса умерли 1 тыс. 33 человека.
Как сообщал УНИАН, в мире число зараженных коронавирусом превысило 1,9 миллиона человек. Умерли от заболевания более 119 тысяч.
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