Мир еще не прошел пик пандемии коронавируса - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.
Об этом пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала на брифинге в Женеве, сообщает Reuters.
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По ее словам, хотя количество новых случаев инфицирования в некоторых странах Европы, в частности в Италии и Испании, уменьшается, однако в других странах, например в Великобритании и Турции, число больных растет.
"90% случаев инфицирования зафиксированы в Европе и Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы, разумеется, еще не видим пик (пандемии)", - заявила Харрис.
ВОЗ сообщит государствам инструкцию из шести шагов, которые они должны воплотить, чтобы начать ослаблять карантин. При этом одним из важнейших мероприятий в организации назвали установление контроля над распространением вируса.
Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.
В настоящее время количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,9 млн человек. Больше всего людей болеет в США, Испании и Италии.
В Украине по состоянию на утро 14 апреле зафиксировано 3 тыс. 372 случая коронавирусной болезни. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, 119 человек выздоровели.
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