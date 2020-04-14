Мир еще не прошел пик пандемии коронавируса - ВОЗ

90% случаев инфицирования новым коронавирусом зафиксирован в Европе и Соединенных Штатах Америки.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Об этом пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала на брифинге в Женеве, сообщает Reuters.

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По ее словам, хотя количество новых случаев инфицирования в некоторых странах Европы, в частности в Италии и Испании, уменьшается, однако в других странах, например в Великобритании и Турции, число больных растет.

"90% случаев инфицирования зафиксированы в Европе и Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы, разумеется, еще не видим пик (пандемии)", - заявила Харрис.

ВОЗ сообщит государствам инструкцию из шести шагов, которые они должны воплотить, чтобы начать ослаблять карантин. При этом одним из важнейших мероприятий в организации назвали установление контроля над распространением вируса.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В настоящее время количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,9 млн человек. Больше всего людей болеет в США, Испании и Италии.

В Украине по состоянию на утро 14 апреле зафиксировано 3 тыс. 372 случая коронавирусной болезни. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, 119 человек выздоровели.

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