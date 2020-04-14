В Иране впервые за месяц замедлился прирост смертей от COVID-19
За последние сутки Иран зафиксировал 98 новых случаев смертей, связанных с коронавирусом, – впервые за почти месяц количество летальных случаев уменьшилось.
Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Кіануш Джаханпур, передает CNN.
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Днем ранее в Иране от COVID-19 скончались 111 человек за сутки.
"Мы надеемся, что это начало тенденции к снижению, но, как говорится в пословице, один цветок не может принести весну", – сказал Джаханпур. Он добавил, что нужно и впредь продолжать придерживаться социального дистанцирования и оставаться дома, насколько это будет возможно.
Всего в Иране от начала пандемии зафиксировали 4 683 случаев смерти от коронавируса. Количество инфицированных достигло 74 877 человек.
Как сообщал УНИАН, в мире число зараженных коронавирусом превысило 1,9 миллиона человек. Умерли от заболевания более 119 тысяч.
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