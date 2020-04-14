Коронавирус может передаваться от человека человеку на расстоянии 4 метров
Вирус COVID-19 может передаться от одного человека к другому на расстоянии 4 м.
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Об этом говорится в исследовании специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Речь идет о распространении вируса внутри медучреждений, где концентрация заразившихся выше, чем в других местах, передает kommersant.
Ученые CDC пришли к выводу, что коронавирус широко распространяется в воздухе и может сохранять свою жизнеспособность на различных предметах до нескольких дней. Кроме того, специалисты установили, что распространение вируса COVID-19 активнее и быстрее в местах скопления тяжелобольных, то есть в отделениях интенсивной терапии. Поэтому врачи, работающих в этих отделениях должны применять более строгие меры защиты, заключают ученые.
По последним данным, коронавирусом заразились почти 2 млн человек по всему миру. Количество летальных случаев превысило 120 тыс.
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