В Италии число жертв коронавируса перевалило за 20 тысяч (видео)

В стране продолжается эпидемия коронавируса.

В Италии количество жертв уханьского коронавируса резко перевалило за 20 тысяч.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

По состоянию на 17:00 в Италии уже 20 тыс. 465 смертей от COVID - 19. С такими показателями Италия, как и прежде, находится на первом месте в Европе по количеству смертей, вызванных коронавирусом.

Всего же в стране зафиксировано 159 тыс. 516 случаев инфицирования. Это третий показатель по миру. Больше больных только в США и Испании.

Выздоровели 35 тыс. 435 человек.

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