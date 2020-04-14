В Италии число жертв коронавируса перевалило за 20 тысяч (видео)
17:16, 14 апреля 2020Зарубежные новости
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В стране продолжается эпидемия коронавируса.
Иллюстрация / REUTERS
В Италии количество жертв уханьского коронавируса резко перевалило за 20 тысяч.
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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
По состоянию на 17:00 в Италии уже 20 тыс. 465 смертей от COVID - 19. С такими показателями Италия, как и прежде, находится на первом месте в Европе по количеству смертей, вызванных коронавирусом.
Всего же в стране зафиксировано 159 тыс. 516 случаев инфицирования. Это третий показатель по миру. Больше больных только в США и Испании.
Выздоровели 35 тыс. 435 человек.
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