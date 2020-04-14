Ученые выяснили, что средиземноморская диета поможет противостоять деменции

При питании с высоким уровнем рыбы темпы развития старческого слабоумия можно замедлить.

Популярная во многих странах мира средиземноморская диета, богатая рыбой и цельнозерновыми, сохраняет остроту мозга. Исследование показало, что она может противостоять деменции.

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Средиземноморская диета не только поможет продлить жизнь, но и сохранит здоровье мозга. Исследователи из Национального глазного института в Мэриленде выяснили, что употребляющие большое количество овощей, цельнозерновых, оливкового масла и рыбы люди имели минимальный риск когнитивных нарушений в течение многих лет. Когнитивные нарушения начинаются в момент появления проблем с памятью, обучением, концентрацией или процессом принятия решений, влияющих на качество повседневной жизни.

Опубликованное журналом Alzheimer’s and Dementia Journal исследование показало, что при питании с высоким уровнем рыбы темпы развития старческого слабоумия можно замедлить. Выяснилось, что средиземноморская диета даже идет на пользу людям с высоким генетическим риском болезни Альцгеймера, то есть переносчикам гена АРОЕ, который заметно увеличивает риск развития болезни. Самый большой показатель защиты был у тех, кто употреблял много рыбы и овощей, передает medikforum.

Ученые поставили целью понять, помогает ли средиземноморская диета сохранению здоровья мозга. Ранее целая группа исследований подтвердила подобное предположение. В данную диету включены фрукты, овощи, цельнозерновые, орехи, рыба и оливковое масло. Употребление алкоголя или красного мяса минимально. В исследовании приняли участие более 8 000 пожилых людей, имеющих возрастные проблемы со зрением.