Названы 17 психологических фактов о сущности человека

По статистике, дружба, длящаяся больше 7 лет, превращается в дружбу на всю жизнь.

Психология - дело тонкое. Не обязательно читать Фрейда, чтобы понять людскую сущность. К тому же о подобных фактах известный врач вряд ли писал. Однако существуют невероятные психологические факты, которые поражают даже самых осознанных.

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1. За 3-4 года можно узнать человека. Именно такой срок необходим, чтобы выучить своего партнера наизусть: понять привычки, смириться (или нет) с недостатками. Пары, которые бракосочетаются через 3-4 года после начала отношений, реже разводятся.

2. Хотите узнать человека лучше? Это возможно на первом свидании. Просто необходимо понаблюдать, как он обращается к официанту, сообщает medikforum.

3. По статистике, дружба, длящаяся больше 7 лет, превращается в дружбу на всю жизнь.

4. Психологическая теория, близкая к теории о сновидениях. Чем чаще вы думаете о человеке, тем чаще он думает о вас. Разумеется, если вы знакомы.

5. О человеке можно узнать многое, посмотрев на то, как люди отзываются о других. Существует вероятность, что о вас в чужом круге говорят в таком же ключе.

6. Хотите узнать, жаждет ли человек разговора с вами? Скрестите руки. Если он сделает то же самое, значит, он готов к диалогу.

7. Улучшить память, укрепить иммунитет позволит прослушивание музыки. 5-10 песен в день - результат будет впечатляющим.

8. Интересный психологический факт: человек способен полностью простить обиды за 6-8 месяцев. Независимо от силы причинённой боли.

9. Встретив человека, который боится привязываться, стоит подумать, с какими разочарованиями ему пришлось столкнуться. Возможно сильными, отсюда и страх.

10. Любите размышлять о жизни? Прекратите немедленно! Психологически устроено так, что частые мысли о жизни приводят к развитию негативных сценариев. Ещё существует риск, что человек станет прокручивать и переживать негативный опыт. Зачем лишний стресс?

11. Использование ненормативной лексики не всегда означает невоспитанность. Зачастую люди, часто бранящиеся, более сильные, эмоциональные, умные личности.

12. Интроверты многих заставляют отвернуться и не говорить с подобными людьми. А зря: интроверты преданные, честные друзья и партнёры в любви.

13. Раздражаясь от любой мелочи, человек показывает необходимости в любви. Странный психологический факт.

14. «Ты изменился» — данная фраза означает, что человек не угождает требованиям партнёра/друга/коллеги, не ведет себя так, как хотят окружающие.

15. Предложение остаться друзьями нередко действительно заканчивается дружбой. Психологи полагают, подобные люди продолжают любить друг друга или никогда не любили.

16. Женщины психологически устроены так, что им важнее приятный аромат мужчины, а не внешний вид.

17. Хотите знать, насколько важен вам человек? Представьте себе жизнь без него.