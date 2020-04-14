Ученые обнаружили, что коронавирус провоцирует два типа пневмонии

Новое исследование свидетельствует о том, что серьезные случаи коронавируса необходимо разделить на две отдельные категории, а значит и лечить по-разному.

Ученые обнаружили, что коронавирус COVID-19 может вызывать различные типы пневмонии. Такое открытие означает, что подход в лечении больных тоже должен отличаться, это поможет уменьшить количество летальных случаев.

Согласно исследованию международной команды ученых, самые тяжелые случаи COVID-19 можно разделить на два типа, которые требуют разного подхода к лечению, пишет 24 канал со ссылкой на ZME Science.

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Несмотря на то, что у большинства пациентов COVID-19 протекает в легкой форме, некоторые случаи приводят к тяжелой пневмонии и требуют интенсивной терапии, в частности, подключению к аппарату искусственной вентиляции легких. Впрочем, новое исследование свидетельствует о том, что серьезные случаи коронавируса необходимо разделить на две отдельные категории, а затем и лечить по-разному.

Международная команда врачей из Италии, Германии и Великобритании выделила основные характеристики болезни. Главная из них – тяжелая гипоксемия, то есть падение уровня кислорода в крови.

При этом у разных пациентов гипоксемия может сопровождаться различными симптомами. Например, у некоторых больных появляется одышка, а у других нет. На этом основании исследователи предлагают разделить COVID-19 на два фенотипа – L и H. Они имеют ряд специфических характеристик и требуют разного лечения.

Отличить пациентов с L– и H– формами болезни можно с помощью компьютерной томографии. Авторы надеются, что эти данные позволят увеличить выживаемость пациентов с COVID-19.

Как сообщал УНИАН, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,9 млн человек. Больше всего людей болеет в США, Испании и Италии.

В Украине количество больных увеличилось до 3372 человек.

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