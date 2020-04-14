Коронавирус в Польше: более 7 тысяч инфицированных, умер 251 человек

За сутки выявлены еще 177 больных COVID-19.

В Польше количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выросло до 7 049 человек.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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За сутки в Польше зафиксировали 117 новых подтвержденных случаев заражения. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, скончались еще шесть человек.

Всего в Польше зафиксирована 251 смерть от коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в мире число зараженных коронавирусом превысило 1,9 миллиона человек. Умерли от заболевания более 119 тысяч.