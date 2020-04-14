Business Insider: Как ходить на работу и не принести коронавирус домой?

Важно тщательно и часто мыть руки, снимать обувь перед дверью и не заносить в дом вещи, которые побывали на работе.

Микробы были ежедневной проблемой для военные и членов других важных служб еще до появления коронавируса. Но теперь, когда вспыхнула пандемия, важно сделать все необходимое, чтобы не принести заразу домой с работы.

Как пишет Business Insider, военные сейчас не сидят на карантине и часто контактируют с другими людьми. Поэтому стоит придерживаться пяти важных шагов, которые помогут уберечь свой дом от COVID-19.

Читайте такжеCNN: Как не принести COVID-19 домой вместе с покупками?

Первое правило: тщательно мыть руки и использовать средства дезинфекции. Военные и члены других служб, которые продолжают работать во время карантина, должны продезинфицировать руки, когда идут с работы, садятся в автомобиль и прежде чем заходят в помещение. Важно делать это как можно чаще, поскольку им приходится постоянно касаться новых поверхностей, на которых полно микробов. Можно установить специальные средства дезинфекции возле каждого входа, возить что-то подобное в машине или носить личное средство в кармане.

Второе правило: нужно дезинфицировать и протирать поверхности, которых касаются много людей. Можно использовать жидкости или другие средства для уборки, чтобы протереть дверные ручки, пульты дистанционного управления, смесители в туалете и тому подобное. Стоит это делать несколько раз в день. Но особенно важно делать это после того, как служащий вернулся с работы или пришел домой на обеденный перерыв.

Третье правило: ботинки остаются у дверей. Очень многие микробы могут собираться и прятаться на обуви. В разгар пандемии коронавируса особенно важно позаботиться, чтобы они не попали в дом.

Читайте такжеThe Guardian: Как организм человека приобретает иммунитет к коронавирусу?

Четвертое правило советует униформу тоже оставлять у входа. Если приходится в течение рабочего дня контактировать с другими людьми, стоит подумать над тем, чтобы снять рабочую одежду перед тем, как зайти в дом. Можно оставить форму в гараже или возле черного входа (если есть такая возможность). Одежду можно собрать и бросить в стиральную машину, чтобы быть спокойным.

Пятое правило: сумки тоже не стоит заносить в дом. Собственно, все личные вещи, которые приходится носить каждый день на работу, должны быть под особым вниманием. Чашки, ключи, телефон, сумка - все это лучше оставить или на работе, или в машине. Если все же нужно занести эти вещи в дом, то лучше их протереть или обработать спреем для дезинфекции.