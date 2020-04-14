Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек
По состоянию на утро 14 апреля в России зарегистрированы 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 51 регионе.
Общее число инфицированных выросло до 21102 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.
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Больше всего заразившихся в Москве (+1489 человек за сутки), Подмосковье (+460), Санкт-Петербурге (+121), Коми (+97), Нижегородской области (+68).
За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 22 человека: 13 в Москве, пятеро в Московской области, двое в Башкирии, по одному во Владимирской и Воронежской областях. С начала распространения COVID-19 в России всего умерли 170 человек.
Выздоровели 1694 человека (+224 человек за сутки).
Всего в стране проведено более 1,4 миллиона тестов на коронавирус.
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