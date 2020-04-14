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В ООН коронавирусом заразились 189 сотрудников

07:10, 14 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

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В Организации Объединенных Наций коронавирусом заразились 189 сотрудников.

Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Гак, передает CNN.

"У 189 сотрудников диагностировали коронавирус по состоянию на вечер воскресенья", - сообщил Гак.

По его словам, трое человек из персонала организации умерли от осложнений, связанных с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в мире количество зараженных коронавирусом превысило два миллиона человек. Число жертв заболевания превышает 118 тысяч, а тех, кому удалось выздороветь уже почти 450 тысяч.

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