В ООН коронавирусом заразились 189 сотрудников
07:10, 14 апреля 2020Зарубежные новости
51 0
Трое человек из персонала организации умерли от осложнений, связанных с коронавирусом.
Иллюстрация / REUTERS
Трое человек из персонала организации умерли от осложнений болезни.
Читайте такжеВ ВОЗ допустили возможность рецидива коронавируса у выздоровевших
В Организации Объединенных Наций коронавирусом заразились 189 сотрудников.
Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Гак, передает CNN.
"У 189 сотрудников диагностировали коронавирус по состоянию на вечер воскресенья", - сообщил Гак.
По его словам, трое человек из персонала организации умерли от осложнений, связанных с коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, в мире количество зараженных коронавирусом превысило два миллиона человек. Число жертв заболевания превышает 118 тысяч, а тех, кому удалось выздороветь уже почти 450 тысяч.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter