В ООН коронавирусом заразились 189 сотрудников

Трое человек из персонала организации умерли от осложнений, связанных с коронавирусом.

Трое человек из персонала организации умерли от осложнений болезни.

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В Организации Объединенных Наций коронавирусом заразились 189 сотрудников.

Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Гак, передает CNN.

"У 189 сотрудников диагностировали коронавирус по состоянию на вечер воскресенья", - сообщил Гак.

По его словам, трое человек из персонала организации умерли от осложнений, связанных с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в мире количество зараженных коронавирусом превысило два миллиона человек. Число жертв заболевания превышает 118 тысяч, а тех, кому удалось выздороветь уже почти 450 тысяч.

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