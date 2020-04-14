В Британии отец, мать и дочь умерли от коронавируса в течение двух недель
В английском городе Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, отец, мать и дочь скончались от коронавирусной инфекции в течение двух недель.
Об этом сообщает газета The Sun.
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Сначала умерли 84-летний Кит Маквикар и 82-летняя Джин, после чего - их 62-летняя дочь Джейн Харви. 60-летний брат Ричард рассказывал в Facebook, как Джейн боролась с коронавирусом. В субботу, 11 апреля, он сообщил, что его сестра скончалась.
«За 14 дней я потерял половину семьи. Ощущение, будто мне вырезали сердце», — описал Ричард свои чувства.
На своей странице в Facebоok Джейн призывала людей не пренебрегать мерами предосторожности и соблюдать социальную дистанцию. На главной фотографии в ее профиле написано «Спасайте жизни, оставаясь дома». Даты похорон Джейн и ее родителей пока неизвестны.
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