В Британии отец, мать и дочь умерли от коронавируса в течение двух недель

На своей странице в Facebоok 62-летняя Джейн призывала людей не пренебрегать мерами предосторожности и соблюдать социальную дистанцию.

В английском городе Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, отец, мать и дочь скончались от коронавирусной инфекции в течение двух недель.

Об этом сообщает газета The Sun.

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Сначала умерли 84-летний Кит Маквикар и 82-летняя Джин, после чего - их 62-летняя дочь Джейн Харви. 60-летний брат Ричард рассказывал в Facebook, как Джейн боролась с коронавирусом. В субботу, 11 апреля, он сообщил, что его сестра скончалась.

«За 14 дней я потерял половину семьи. Ощущение, будто мне вырезали сердце», — описал Ричард свои чувства.

На своей странице в Facebоok Джейн призывала людей не пренебрегать мерами предосторожности и соблюдать социальную дистанцию. На главной фотографии в ее профиле написано «Спасайте жизни, оставаясь дома». Даты похорон Джейн и ее родителей пока неизвестны.

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