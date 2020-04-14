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Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек

03:01, 14 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса, которая размещена на сайте Университета имени Джона Хопкинса.

По состоянию на 02:50 (по Киеву) 14 апреля, число заболевших составляет 2,019 миллиона. 

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Больше всего людей болеет COVID-19 в США (682,6 тысячи), Испании (170 тысяч) и Италии (почти 160 тысяч).

Число жертв заболевания превышает 118 тысяч, а тех, кому удалось выздороветь уже почти 450 тысяч.

Как сообщал УНИАН, число заболевших в Украине превысило три тысячи человек.

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