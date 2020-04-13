В Италии от коронавируса погибло уже почти 20 тысяч человек

В последние дни наблюдается снижение темпа распространения коронавируса в стране.

В Италии продолжает увеличиваться количество жертв уханьского коронавируса.

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По состоянию на 17:00 в стране зафиксировано 19 899 смертей, вызванных COVID - 19. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США). Согласно статистике, Италия находится на первом месте в Европе по количеству смертей.

Всего же в стране зафиксировано более 156 тыс. больных коронавирусом.

Количество выздоровевших - 34 211 человек.

Напомним, в Италии в последние дни наблюдается снижение темпа распространения коронавируса. Так, за прошлые сутки в стране от коронавирусной инфекции умер 431 человек - это наименьший показатель смертности с 19 марта.

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