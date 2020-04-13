В Италии от коронавируса погибло уже почти 20 тысяч человек
В Италии продолжает увеличиваться количество жертв уханьского коронавируса.
Читайте такжеВ Китае обнаружено рекордное за 6 недель количество новых случаев коронавируса
По состоянию на 17:00 в стране зафиксировано 19 899 смертей, вызванных COVID - 19. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США). Согласно статистике, Италия находится на первом месте в Европе по количеству смертей.
Всего же в стране зафиксировано более 156 тыс. больных коронавирусом.
Количество выздоровевших - 34 211 человек.
Напомним, в Италии в последние дни наблюдается снижение темпа распространения коронавируса. Так, за прошлые сутки в стране от коронавирусной инфекции умер 431 человек - это наименьший показатель смертности с 19 марта.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире