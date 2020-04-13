Исследователи назвали самую опасную позу для сна

Статистика показала, что больше всего проблем со здоровьем имеют люди, которые предпочитают спать на животе. Исследователи считают, что это связано с нарушением кровообращения.

Ученые из Мельбурна утверждают, что их последнее исследование свидетельствует о смертельной опасности сна на животе.

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В эксперименте, который это подтвердил, приняли участие более 1000 добровольцев. Все они рассказали о своих предпочтениях во сне, а затем прошли тщательный медицинский осмотр.

Статистика показала, что больше всего проблем со здоровьем имеют люди, которые предпочитают спать на животе. Исследователи считают, что это связано с нарушением кровообращения, передает medikforum. Сон на животе ухудшает кровоток и некоторые органы находятся ужатыми. Это отрицательно сказывается на их работе и провоцирует отклонения.

В первую очередь нарушение кровообращения происходит в легких. Они перестают нормально функционировать и человек во сне недополучает необходимый кислород. Из-за этого утром он может чувствовать недомогание. У женщин существует еще один риск - развитие опухоли груди из-за слишком большого давления на грудь.