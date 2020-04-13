Происхождение коронавируса: Китай ужесточил контроль за исследованиями
Китайские власти ввели ограничения на публикацию научных исследований о происхождении коронавируса. Авторы должны будут получить одобрение центрального правительства КНР.
Об этом сообщает CNN.
Читайте такжеВ Китае обнаружено рекордное за 6 недель количество новых случаев коронавирусаДанную информацию подтвердил редактор «Китайского журнала эпидемиологии» Ванг Лан. По его словам, все научные публикации о COVID-19 должны проходить предварительные проверки на трех разных уровнях. Сначала материал должен одобрить академический комитет в университете, затем научно-технический департамент министерства образования, а после — целевая группа при Государственном совете КНР.
Китайский ученый анонимно рассказал, что таким образом власти хотят ограничить любые объективные исследования о происхождении коронавируса, «будто вспышка произошла не в Китае».
Как известно, вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Сообщалось, что источником инфекции стал местный рынок, где продавалось мясо диких животных. Официально о происхождении коронавируса власти Китая не говорили.
Ранее УНИАН сообщал, врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса.
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