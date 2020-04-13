Лукашенко заявил, что белорусы не умирают от коронавируса
Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусы не умирают от коронавирусной инфекции, передает госагентство БелТА.
«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса... Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — заявил глава государства.
При это, он отметил, что коронавирус является «той атмосферой, в которой развиваются их хронические болезни».
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В Беларуси жертвами коронавирусной инфекции стали 29 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики.
Отмечается, что по состоянию на 13 апреля число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2919.
Скончались 29 пациентов, у которых были хронические заболевания.
По данным ведомства, у большинства пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
55 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Вылечились от инфекции 203 человека.
В стране проведено более 68 тыс. тестов на коронавирус.