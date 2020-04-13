Лукашенко заявил, что белорусы не умирают от коронавируса

В Беларуси жертвами коронавирусной инфекции стали 29 человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусы не умирают от коронавирусной инфекции, передает госагентство БелТА.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса... Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — заявил глава государства.

При это, он отметил, что коронавирус является «той атмосферой, в которой развиваются их хронические болезни».

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В Беларуси жертвами коронавирусной инфекции стали 29 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики.

Отмечается, что по состоянию на 13 апреля число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2919.

Скончались 29 пациентов, у которых были хронические заболевания.

По данным ведомства, у большинства пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

55 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Вылечились от инфекции 203 человека.

В стране проведено более 68 тыс. тестов на коронавирус.