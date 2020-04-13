Коронавирус унес жизнь сотрудника Еврокомиссии
От коронавирусной болезни COVID-19 умер сотрудник директората Еврокомиссии по исследованиям и инновациям.
Об этом написала на своей странице в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Я с глубоким прискорбием сообщаю о смерти в воскресенье преданного сотрудника Еврокомиссии, который заразился коронавирусом. Я приношу мои искренние соболезнования его семье, мои мысли также с его коллегами из Европейского совета по научным исследованиям и генерального директората по научным исследованиям", - написала она.
Это первый случай смерти от COVID-19 среди сотрудников Еврокомиссии.
Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина.
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