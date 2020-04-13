Волна смертей от коронавируса в Испании вновь пошла на спад

В целом в Испании от COVID-19 умерли более 17 тысяч человек.

В Испании наблюдается тенденция к снижению смертности от пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Количество новых случаев инфицирования возросло на 2% по сравнению с воскресными данными, а число умерших - на 3%. Эти показатели являются самыми низкими со времени вспышки коронавируса.

В частности, за последние сутки зафиксировано 517 летальных случаев. Перед этим, по состоянию на воскресенье, 12 апреля, за сутки было зафиксировано 619 смертей. Эти данные свидетельствуют о снижении тенденции смертности со 2 апреля, когда было зарегистрировано всего количество умерших за сутки - 950 человек.

Всего в Испании умерли 17 тыс. 489 человек.

В настоящее время подтверждено 169 тыс. 496 случаев инфицирования.

При этом 64 тыс. 727 человек вылечились и были выписаны из больниц.

В Испании Мадрид является наиболее пораженным регионом от коронавируса - 47 тыс. 146 подтвержденных случаев инфицирования и 6 тыс. 432 умерших. Затем идет Каталония - 34 тыс. 726 инфицированных и 3 тыс. 538 умерших.

Волна смертности от коронавируса в Испании в последние дни могла нарастать и снижаться, но все же не приближалась к пиковому уровню 2 апреля, когда за сутки было зафиксировано 950 смертей.

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