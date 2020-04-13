Коронавирус в Германии: более половины пациентов с COVID-19 вылечились

Всего в стране зафиксировали более 123 тысяч инфицированных коронавирусом.

В Германии выздоровели более половины людей, которым была диагностирована коронавирусная инфекция лабораторными тестами.

Об этом сообщает DW.

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Так, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), всего в стране коронавирусом заразились 123 016 человек, что на 2 537 больше, чем днем раньше. При этом вылечились от болезни 300 человек.

За последние сутки от COVID-19 умерли 126 человек, таким образом общее количество жертв выросло до почти 2 800 человек.

15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель должна провести телефонную конференцию с главами правительств федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие действия государства для борьбы с эпидемией. Одной из тем будет возможность смягчения введенных карантинных ограничений.

Между тем, согласно результатам соцопроса института YouGov, большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений.

Как сообщал УНИАН, музеи земле Бавария на юге Германии начали собирать коллекции, посвященные истории пандемии коронавирус.