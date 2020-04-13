Ученые нашли способ прогнозировать летальность коронавирусного заболевания - СМИ

По данным специалистов, во всех смертельных случаях заражения COVID-19 у пациентов резко сокращался уровень тромбоцитов

На сегодня в Украине зафиксировано более 3 тысяч коронавирусного заболевания, из них 93 летальных. Количество зараженных в мире увеличивается с каждым днем, потому ученые продолжают активно искать новые методики борьбы с недугом.

На этот раз они выяснили, как определить летальность заражения. К такому выводу пришли исследователи из Университета в Вероне, пишет "Мой ребенок". Они обнаружили симптом, который объединяет всех погибших от коронавируса пациентов. По данным специалистов, во всех смертельных случаях заражения COVID-19 у пациентов резко сокращался уровень тромбоцитов:

«Мы призываем врачей, которые продолжают борьбу с коронавирусом, обратить внимание на этот маркер. Мы пока не выяснили, с чем конкретно связано это падение уровня эритроцитов, однако уверены, что этот показатель говорит о серьезности положения отдельно взятого пациента, страдающего от COVID-19».

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Медики уверены, снижение концентрации эритроцитов вызвано влиянием нового коронавируса на процесс их образования. Кроме того, инфекция заставляет организм вырабатывать антитела против собственных клеток.

Кстати, недавно Всемирная организация здравоохранения назвала самый распространенный симптом коронавируса, от которого страдают 9 из 10 инфицированных пациентов. Оказывается, у большинства больных чаще всего первым делом возникает повышенная до 38 градусов температура и лихорадка. Об этом сообщила представитель ведомства Маргарет Харрис. Также пациенты жаловались на ухудшение качества сна. Из-за общей слабости им бывает сложно сразу сориентироваться, проснувшись.

Напомним, недавно была названа главная группа смертельного риска COVID-19. Не секрет, что инфекция вызывает осложнения у людей с хроническими заболеваниями и в итоге может привести к смертельному исходу. По данным Центра общественного здоровья, большинство умерших от коронавируса страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, новообразованиями и другими недугами. Также основной процент смертельных случаев припадает на женщин и людей пожилого возраста. Будьте внимательны к своему здоровью и в случае возникновения симптомов сухого кашля, лихорадки, повышенной температуры или потери обоняния и вкуса обращайтесь за консультацией к семейному врачу.

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