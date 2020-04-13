Японские ученые нашли препарат, блокирующий размножение коронавируса

Ученые нашли закономерность в использовании нельфинавира и снижении репликационной активности SARS-CoV-2.

Японские ученые из Университета Токай в Исехаре сделали вывод о том, что препарат нельфинавир может блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2 (является возбудителем инфекции CОVID-19).

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Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv, передает kommersant. Нельфинавир - антиретровирусный препарат. Его используют для лечения ВИЧ в сочетании с другими подобными лекарствами. Японские ученые изучили девять схожих препаратов и посмотрели на то, как они влияют на частицы нового коронавируса. В результате они нашли закономерность в использовании нельфинавира и снижении репликационной активности SARS-CoV-2.

Медики при этом отметили, что проверенного средства против нового коронавируса еще нет, поэтому нужно тестировать эффективные противовирусные препараты.

Как сообщал УНИАН, по данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших в мире превысило 1,8 млн человек. Умерло более 114 тыс., выздоровело более 421 тыс.