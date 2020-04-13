Коронавирус в России: за сутки выявлены 2558 новых случаев COVID-19

Общее число инфицированных — 18328 человек.

За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Общее число инфицированных — 18328 человек. Всего с начала эпидемии в России умерли 148 человек. За сутки по России полностью выздоровели 179 человек, всего – 1 470.

Новые случаи также выявили в Тверской области (44), Краснодарском крае (41), Нижегородской области (30), Ростовской области (26), Красноярском крае (25), в Республике Башкортостан (23), Оренбургской области (20), Рязанской области (18), Пензенской области (17).

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В Ленинградской и Ульяновской областях, а также в Мордовии выявили по 16 новых случаев, в Курской и Кировской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Чувашии — по 15, в Тюменской области и Хабаровском крае — по 14. Во Владимирской области обнаружили 13 случаев, в Ставропольском крае — 12. В Воронежской и Тульской областях, а также в Татарстане — по 11 случаев, в Калужской области и Марий Эл — по 10. В Новгородской и Новосибирской областях — по 8, в Архангельской, Свердловской и Иркутской областях — по 7.