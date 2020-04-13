В ВОЗ заявили, что дистанция защищает от коронавируса лучше масок
10:51, 13 апреля 2020Зарубежные новости
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В организации отметили, что использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.
Дистанция защищает лучше чем маска \ Фото УНИАН
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска.
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По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.
«Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», - сказала Вуйнович, передает kommersant.
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