В ВОЗ заявили, что дистанция защищает от коронавируса лучше масок

В организации отметили, что использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска.

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По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

«Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», - сказала Вуйнович, передает kommersant.