Ген коронавируса в Китае расшифровали ещё в январе, но ученым приказали молчать - СМИ

Лаборатория, где проходило исследование, была закрыта, а учёным и персоналу приказали молчать.

Расследование китайских журналистов позволило узнать об учёной, которая раньше остальных выявила и изучила коронавирус SARS-CoV-2, но была вынуждена молчать под давлением руководства.

Вирусолог Ши Чженли из провинции Ухань оказалась первым исследователем, установившем сходство между возбудителем инфекции, замеченной в декабре 2019, и семейством коронавирусов. Китайский журналист Гао Ю смог встретиться с Ши и узнал о ранних этапах исследования SARS-CoV-2, а также о действиях китайских властей, пишет zn.ua со ссылкой на MSN.

По словам Ши, она и её сотрудники в декабре 2019 года получили образцы нового вируса от первых зараженных, после чего в течение трех дней секвенировали гены.

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Данные о геноме вируса были готовы уже ко 2 января, однако директор Института вирусологии Уханя Яньи Ван приказал персоналу не раскрывать никакой информации об этой работе. Вскоре Ши и персонал её лаборатории оказались изолированы в условиях жесткого карантина в Ухане.

Местные врачи, попытавшиеся распространить информацию о новой болезни, были задержаны, а местные власти пресекали публикацию "неуместной информации", утверждая, что она может спровоцировать панику.

Позднее была закрыта лаборатория в Шанхае, сотрудники которой опубликовали в интернете генетическую последовательность нового коронавируса.

Врачи из Ухани Ли Вэньлян и Ай Фен рассказали о новом заболевании в соцсетях, но получили предупреждения от полиции за распространение "ложных сведений".

Как сообщал УНИАН, ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина.

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