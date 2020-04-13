В Китае обнаружено рекордное за 6 недель количество новых случаев коронавируса

В Пекине опасаются, что инфицированные пациенты, приезжающие из-за границы, могут вызвать вторую волну коронавируса.

В материковом Китае по состоянию на воскресенье, 12 апреля, было зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщает Reuters, это самый высокий ежедневный показатель заболеваемости в этой стране за последние шесть недель, который вызван продолжающимся ростом числа больных, прибывающих в страну из-за границы.

Днем ранее, в субботу, в коронавирус в Китае подтвердился у 99 человек. Предыдущий самый высокий показатель был зарегистрирован еще 5 марта - 143 случая.

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Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае в настоящее время составляет 82 тыс. 160, а число погибших увеличилось в два раза - до 3 тыс. 341 (по официальным данным).

Как сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению Китая в понедельник, 13 апреля, 98 новоиспеченных пациентов, недавно прибыло из-за границы. Еще десять людей заразились внутри страны. Также в КНР сообщили о еще 61 бессимптомном случае.

В Пекине опасаются, что инфицированные пациенты, приезжающие из-за границы, могут вызвать вторую волну коронавируса и парализовать страну.

Как сообщал УНИАН, ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина.

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