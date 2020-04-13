Коронавирус не исчезнет, пока не изобретут вакцину – ВОЗ

В ВОЗ подчеркнули, что странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина.

Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC-news.

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"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он.

Также Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии и быстрой организации изоляции больных.

"Каждой стране необходимо иметь такой потенциал", - сказал представитель ВОЗ.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля количество умерших от коронавируса в мире перевалило за 100 тысяч.

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