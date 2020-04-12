В Италии за сутки от COVID-19 умер 431 человек - минимум за три недели
В Италии за сутки от коронавирусной инфекции умер 431 человек. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.
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Это наименьший показатель смертности за сутки с 19 марта, когда было зафиксировано 427 летальных случаев.
В целом количество умерших от коронавирусной инфекции в Италии с момента вспышки вируса увеличилось до 19 тыс. 899 человек.
В этой стране подтверждено инфицирование коронавирусом у 102 тыс. 253 человек. За последние сутки зафиксировано 1 тыс. 984 новых случаев COVID-19.
Больше всего инфицированных в провинции Ломбардия - 31 тыс. 265 человек, в Эмилии-Романье - 13 тыс. 672, в Пьемонте - 12 тыс. 505, в Венето - 10 тыс. 729 и в Тоскане - 6 тыс. 162.
Излечились от коронавирусной инфекции 34 тыс. 211 человек, за последние сутки - 1 тыс. 677.
В целом количество инфицированных, умерших и тех, что выздоровел, составляет 156 тыс. 363 человека.
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