Опередили Италию: в США количество погибших от COVID-19 превысило 20 тысяч
23:58, 11 апреля 2020Зарубежные новости
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Смертность в Соединенных Штатах на душу населения остается ниже, чем в Италии.
Иллюстрация / REUTERS
США стали первой в мире страной, где число погибших от коронавирусной инфекции превысило 20 тысяч.
Как сообщает The New York Times, по состоянию на день 11 апреля зафиксировано 20 тысяч 229 смертей от COVID-19.
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На протяжении предыдущих суток в США из-за этой болезни умерли 2 тысячи 57 человек. Соединенные Штаты превзошли показатели Италии, где вечером 11 апреля обнародованы данные о 19 468 тысячах умерших.
Смертность в Соединенных Штатах на душу населения остается ниже, чем в Италии. На сегодня в Италии скончались 32 человека на 100 тысяч населения, в США количество смертей составляет шесть на 100 тысяч.
Наибольшее количество смертей в США зафиксировано в городе Нью-Йорк – 6 тысяч 367.
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