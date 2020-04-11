Коронавирус в Италии: за сутки выздоровели более двух тысяч больных

Всего количество летальных случаев в Италии возросло до 19 тыс. 468 человек.

В Италии за сутки от коронавирусной инфекции умерли 619 человек.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Сейчас количество умерших от коронавирусной инфекции в Италии с момента вспышки вируса увеличилось до 19 тыс. 468 человек.

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В этой стране подтверждено инфицирование коронавирусом в 100 тыс. 269 человек. За последние сутки зафиксировано 1 тыс. 996 новых случаев COVID-19.

Больше всего инфицированных в провинции Ломбардия - 30 тыс. 258 человек, в Эмилии-Романье - 13 тыс. 495, в Пьемонте - 12 тыс. 170, в Венето - 10 тыс. 749, и в Тоскане - 5 тыс. 992.

Излечились от коронавирусной инфекции 32 тыс. 534 человека, за последние сутки - 2 тыс. 79. Это почти столько же, как рекордный показатель 8 апреля, когда выздоровели 2099 человек.

В целом количество инфицированных, умерших и тех, что выздоровели, составляет 152 тыс. 271 человек.