Коронавирус в Британии: второй день подряд за сутки умерло более 900 человек

Общее количество погибших за время эпидемии в Британии возросло до 9875 человек.

Количество погибших от коронавируса в Британии за сутки второй день подряд превысило 900 человек.

Об этом говорится в новых данных Департамента здравоохранения и социальной защиты.

В Британии за последние сутки в больницах зафиксировали 917 новых смертей от коронавируса – несколько меньше, чем вчера, когда за сутки умерли 980 больных. Это третий за время эпидемии случай, когда количество погибших за сутки превысило отметку "900". Впервые это произошло 8 апреля, тогда сообщили о 938 погибших.

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Общее количество погибших за время эпидемии в Британии возросло до 9875. Число подтвержденных заражений коронавирусом в стране достигло 78 991, что на 5233 случая больше, чем накануне. Это существенно меньшее количество новых заражений, чем вчера, когда сообщили о 8681 новых случаях.

Тесты на коронавирус сдали уже более 269, 5 тысяч британцев.

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии Бориса Джонсона, у которого диагностировали заражение коронавирусом, перевели из реанимации в обычную палату.

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