Сотня побочных реакций, четверо умерших: во Франции рассказали о последствиях лечения больных COVID-19 препаратами против малярии и ВИЧ

Нацагентство по безопасности лекарств настаивает, что лекарства против малярии и ВИЧ при коронавирусных инфекциях можно назначать только в больницах, при тщательном контроле состояния пациентов.

Лечение коронавирусной инфекции препаратами против малярии и ВИЧ в ряде случаев приводит к нежелательным осложнениям, в частности для сердечно-сосудистой системы, четверо пациентов во Франции, которым назначалось такое лечение, умерли.

Об этом 10 апреля сообщило Национальное агентство Франции по безопасности лекарств, пишет Гордон.

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Препараты назначались "в необычном контексте", больным с патологиями, отличными от тех, для которых были разработаны, отмечает агентство.

С 27 марта центр фармакологического надзора в Дижоне получил сведения о 100 случаях побочных реакций после назначения больным с COVID-19 гидроксихлорохина (лекарство против малярии, продается под названием плаквенил) и комбинации антиретровирусных средств лопинавир/ритонавир. У 82 пациентов осложнения были серьезными. Четверо из них умерли, еще трех пришлось реанимировать дефибрилляцией.

В 53 случаях наблюдалось нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы (из них 43 – после назначения гидроксихлорохина, отдельно или в сочетании с антибиотиком азитромицином). После прекращения лечения кардиограмма пациентов стремилась к норме, сказано в отчете агентства.

Ведомство настаивает, что лекарства против малярии и ВИЧ при коронавирусных инфекциях можно назначать только в больницах, при тщательном контроле состояния пациентов.

В марте клинические исследования во Франции показали эффективность гидроксихлорохина в лечении коронавирусной инфекции. Об эффективности противомалярийного средства при COVID-19 также заявляли китайские исследователи. Его также используют при лечении COVID-19 в США. После этих сообщений плаквенил раскупили в украинских аптеках.

Как сообщал УНИАН, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 11 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,7 млн, из них почти 379 тыс. вылечились, а 103,5 тыс. умерли.

Во Франции с начала вспышки были госпитализированы 31 267 человек, 13 197 умерли.

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