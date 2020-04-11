США побили антирекорд смертности от коронавируса: среди жертв COVID-19 и один украинец

За сутки в США умерли более 2 тысяч человек. Украинец умер в больнице Нью-Йорка.

В Соединенных Штатах Америки умер гражданин Украины от коронавирусной инфекции.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"10 апреля Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорке Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19", - сообщил Погорельцев.

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Он добавил, что родственники умершего уведомлены о факте смерти. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.

Как свидетельствуют данные по распространению коронавируса на сайте американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса в США, пока коронавирусом инфицировано 501 тыс. 609 человек. В то же время 18 тыс. 777 человек скончались.

За сутки 11 апреля от коронавируса умерло 2108 человек. Количество смертей стало печальным рекордом с начала эпидемии. До этого наибольшее количество умерших за сутки достигало 1783 человека.

Наихудшую ситуацию наблюдают в штате Нью-Йорк, где COVID-19 подтвердили в более 172 тысяч человек. От осложнений болезни здесь умерли 7 844 человека, жертв начали хоронить в "братских могилах".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что за рубежом от COVID-19 количество умерших украинцев выросло с 5 до 6. В то же время не уточнялись пол и страна еще одного умершего.

Ранее за рубежом умерли 4 украинца в Италии и один украинец во Франции.

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