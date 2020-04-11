Коронавирусом заболели уже почти 1,7 миллиона человек, жертв – 102 тысячи

Количество выздоровевших выросло до 376 677 человек.

По состоянию на 8:00 11 апреля в мире насчитывается уже 1 698 416 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют утренние данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Лидерами по заболеваемости остаются США – 501 419, Испания – 158 273, Италия – 147 577, Франция – 125 931, Германия – 122 171.

Вместе с тем вследствие осложнений от COVID-19 жертвами стало 102 764 пациентов. Больше всего смертей в Италии – 18 849, Испании – 16 081, Франции – 13 197, Великобритании – 8 958 и Нью-Йорке – 5 820.

Количество выздоровевших выросло до 376 677 человек.