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Количество умерших от коронавируса в мире перевалило за 100 тысяч

21:07, 10 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Лидером по количеству смертей остается Италия – 18849, на второй позиции находится Испания (15970), третьей – Франция (12210).

Всего в мире зарегистрировано 1 650 210 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

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