Диетологи назвали фрукт, с которого следует начинать утро

Самым мощным восстановительным эффектом после сна обладает обычное яблоко.

Диетологи смогли определить идеальный продукт для пробуждение организма. И это не кофе.

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Самым мощным восстановительным эффектом после сна обладает обычное яблоко.

Специалисты отмечают, что кофеин действительно помогает быстро проснуться. Это вещество способствует повышению артериального давления, уровня кислорода, температуры тела, усиливает дыхание и активность мозга. Но напиток имеет и ряд побочных эффектов. В частности, обезвоживает организм, провоцирует бессонницу вымывает полезные минералы, повышает уровень кислотности в кишечнике и даже вызывает зависимость.

Однако яблоки не имеют такого негативного воздействия. В яблоках обнаружено много фитохимикатов, включая кверцетин, катехин, флоридзин и хлорогеновую кислоту, обладающие выраженными свойствами антиоксидантов. Регулярное употребление яблок подавляет рост раковых клеток, снижает степень липидного окисления и уменьшает холестерин.